/ ©Fotomontage 5 Minuten/KMG/Madlin Peko
Das Bild auf 5min.at zeigt einen KMG-Bus mit der Schrift "Umleitung" vorn.
Die Linie 1 wird ab Montag bis voraussichtlich Mittwoch umgeleitet.
Klagenfurt
24/10/2025
Bis Mittwoch

Bauarbeiten in Klagenfurt: Das ändert sich für Busfahrgäste ab Montag

Wegen Bauarbeiten kommt es kommende Woche zu Änderungen im Klagenfurter Stadtverkehr. Während die Linie 1 umgeleitet wird, fahren die Linien 5 und 6 wieder regulär.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten im Kreuzungsbereich Beethovenplatz / Radetzkystraße wird die Buslinie 1 der KMG ab Montag, 27. Oktober, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Mittwoch, 29. Oktober (Betriebsende), umgeleitet.

Änderungen bitte beachten

Die Umleitungsstrecke führt über die Ferdinand-Jergitsch-Straße und die Koschatstraße weiter zum Heiligengeistplatz. Die Haltestellen Kreuzbergl, Volksschule Kreuzbergl und Sterneckstraße können in diesem Zeitraum nicht bedient werden.

Das Foto auf www.5min.at zeigt die Umleitung der Linie 1.
©KMG
Die Skizze zeigt die Umleitung der Linie 1.

Linie 5 und 6: Umleitung ab Samstag aufgehoben

Gute Nachrichten gibt es hingegen für Fahrgäste der Linien 5 und 6: Die Umleitungen im Bereich Hubertusstraße und Pädagogische Hochschule sind ab Samstag, 25. Oktober (Betriebsbeginn), wieder aufgehoben.

