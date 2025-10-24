Bauarbeiten in Klagenfurt: Das ändert sich für Busfahrgäste ab Montag

Wegen Bauarbeiten kommt es kommende Woche zu Änderungen im Klagenfurter Stadtverkehr. Während die Linie 1 umgeleitet wird, fahren die Linien 5 und 6 wieder regulär.

Die Linie 1 wird ab Montag bis voraussichtlich Mittwoch umgeleitet.

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten im Kreuzungsbereich Beethovenplatz / Radetzkystraße wird die Buslinie 1 der KMG ab Montag, 27. Oktober, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Mittwoch, 29. Oktober (Betriebsende), umgeleitet.

Änderungen bitte beachten

Die Umleitungsstrecke führt über die Ferdinand-Jergitsch-Straße und die Koschatstraße weiter zum Heiligengeistplatz. Die Haltestellen Kreuzbergl, Volksschule Kreuzbergl und Sterneckstraße können in diesem Zeitraum nicht bedient werden.

©KMG Die Skizze zeigt die Umleitung der Linie 1.

Linie 5 und 6: Umleitung ab Samstag aufgehoben

Gute Nachrichten gibt es hingegen für Fahrgäste der Linien 5 und 6: Die Umleitungen im Bereich Hubertusstraße und Pädagogische Hochschule sind ab Samstag, 25. Oktober (Betriebsbeginn), wieder aufgehoben.