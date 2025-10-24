Huhn löst Unfall in Keutschach aus: 15-Jährige verletzt

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmittag in Keutschach am See: Eine 15-jährige Mopedlenkerin konnte einem querenden Huhn nicht mehr ausweichen und stürzte.

Eine 15-jährige Jugendliche aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war mit ihrem Motorfahrrad auf einer Gemeindestraße unterwegs, als plötzlich ein Huhn die Fahrbahn querte.

Lenkerin wurde ins Krankenhaus gebracht

Die junge Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kam in weiterer Folge zu Sturz. Sie erlitt dabei Verletzungen und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Für das Huhn kam jedoch jede Hilfe zu spät – es verendete an der Unfallstelle.