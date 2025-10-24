Landjugend erneuert Rastplatz mit Herzblut und Engagement

Das Projekt wurde von Mai bis September im Rahmen der bundesweiten Aktion „Tat.Ort Jugend“ der Landjugend Österreich umgesetzt. In die Revitalisierung des Platzes wurden 13.000 Euro investiert – 50 Prozent davon gefördert durch das Orts- und Regionalentwicklungsreferat von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber. „Es ist beeindruckend, was die Landjugend St. Margareten hier mit viel Herzblut und ehrenamtlichen Engagement geschaffen hat. Gemeinsam ist in vielen Arbeitsstunden ein neuer Rastplatz entstanden, der nun als attraktiver Treffpunkt zur Verfügung steht und das Gemeindeleben stärkt“, hob Gruber im Rahmen der Eröffnungsfeier vor Ort hervor.

Sitzgelegenheiten wurden erneuert

Im Zuge der Sanierung wurden die alten Pflastersteine gereinigt und neu verlegt, die baufällige Hütte und der Brunnen entfernt. An ihrer Stelle entstand ein neuer Lärchenholz-Unterstand, die Sitzgelegenheiten wurden erneuert, eine selbst gestaltete Infotafel installiert, und zwei neue Brunnen in Fassbinderoptik aufgestellt. „Unsere Landjugend leistet mit zahlreichen Aktivitäten, Veranstaltungen und Projekten einen wesentlichen Beitrag zur positiven regionalen Entwicklung. Ich danke der Ortsgruppe St. Margareten herzlich für ihren Einsatz und gratuliere zu diesem gelungenen Projekt“, so Gruber abschließend.