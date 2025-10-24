Nach Zugunfall in Lambichl: Lenker (47) war leicht alkoholisiert

Neue Details zum Unfall an der Eisenbahnkreuzung in Lambichl (Bezirk Klagenfurt-Land) sind bekannt: Der 47-jährige Autofahrer missachtete das Rotlicht und blieb zwischen den Schranken stehen.

Wie die Polizei nun mitteilt, ereignete sich der Unfall am 24. Oktober kurz vor 13 Uhr an einem mittels Schranken gesicherten Bahnübergang im Bezirk Klagenfurt-Land. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Klagenfurt hatte das Rotlicht der Schrankenanlage übersehen und wollte den Übergang noch überqueren.

Zug konnte nicht mehr anhalten

Dabei blieb der Mann zwischen den geschlossenen Schranken stecken und manövrierte sein Auto schließlich parallel zu den Gleisen. Ein herannahender Zug der Schnellbahnlinie konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und touchierte das Fahrzeug auf der gesamten Beifahrerseite.

Lenker wurde leicht verletzt

Der Lenker befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Fahrzeug und hatte großes Glück – er wurde nur leicht verletzt und von der Rettung vor Ort versorgt. Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Im Zug befanden sich 105 Fahrgäste, die allesamt unverletzt blieben. Der Bahnverkehr war infolge des Unfalls rund eine Stunde gesperrt, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Seit Freitagnachmittag verkehren die Züge auf der Strecke wieder planmäßig.