Mehrere Zehntausend Euro bei Hausflohmarkt gestohlen

Im Bezirk Klagenfurt-Land wurde eine 71-jährige Wienerin Opfer eines Diebstahls. Unbekannte entwendeten während eines Hausflohmarkts mehrere Zehntausend Euro aus ihrer Handtasche.

Ermittlungen laufen

Die bislang unbekannten Täter dürften in einem Tatzeitraum von mehreren Tagen Mitte Oktober zugeschlagen haben. Aus der Handtasche der Frau wurden einige Zehntausend Euro entwendet. Die Ermittlungen der Polizei laufen.