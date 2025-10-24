Skip to content
Die Polizei ermittelt.
Klagenfurt Land
24/10/2025
Dreister Diebstahl

Mehrere Zehntausend Euro bei Hausflohmarkt gestohlen

Im Bezirk Klagenfurt-Land wurde eine 71-jährige Wienerin Opfer eines Diebstahls. Unbekannte entwendeten während eines Hausflohmarkts mehrere Zehntausend Euro aus ihrer Handtasche.

Wie die Polizei berichtet, wurde einer 71 Jahre alten Frau aus Wien im Rahmen eines Hausflohmarkts im Bezirk Klagenfurt-Land ein hoher Bargeldbetrag gestohlen.

Ermittlungen laufen

Die bislang unbekannten Täter dürften in einem Tatzeitraum von mehreren Tagen Mitte Oktober zugeschlagen haben. Aus der Handtasche der Frau wurden einige Zehntausend Euro entwendet. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

