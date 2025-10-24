Skip to content
/ ©Fotolia 178491751
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Kerze steht vor einem Zählerkasten
Die Monteure arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Versorgung.
Klagenfurt Land
24/10/2025
Ursache unklar

Stromausfall im Bezirk Klagenfurt-Land: Rund 900 Haushalte betroffen

Seit Freitagabend sind im Bereich Keutschach rund 900 Haushalte ohne Strom. Die Ursache ist derzeit noch unklar.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)

Seit etwa 19.30 Uhr sind im Bereich Keutschach am See rund 900 Haushalte ohne Strom. Auch eine 5 Minuten-Leserin aus Viktring meldete sich, da sie aktuell keinen Strom hat. Die Kärnten Netz GmbH arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Versorgung.

Grund noch unklar

„Es könnte indirekt mit dem gestrigen Sturm zusammenhängen, jedoch wissen wir den genauen Grund noch nicht. Wir sind aber dran und versuchen, die Versorgung so rasch wie möglich wiederherzustellen“, erklärt Robert Schmaranz, Leiter der Netzführung bei der Kärnten Netz, gegenüber 5 Minuten.

Das Foto auf www.5min.at zeigt die betroffenen Gebiete.
©Screenshot: Kärnten Netz Störungsdienst
Diese Bereiche sind aktuell betroffen.
