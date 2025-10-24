KAC holt Auswärtssieg in Fehervar nach Penalty-Schießen

Der EC KAC setzt seine Erfolgsserie fort: Die Rotjacken drehten in Fehervar einen Rückstand und sicherten sich mit einem 2:1-Sieg nach Penalty-Shootout zwei wichtige Punkte in der ICE Hockey League.

Der EC KAC bleibt weiter in guter Form: Die Klagenfurter feierten am Freitagabend einen 2:1-Auswärtssieg nach Penalty-Shootout gegen Fehervar AV19. Damit entschieden die Rotjacken ein intensives Duell in Ungarn knapp, aber verdient für sich.

Spannendes Duell

Fehervar startete stark und ging bereits in der 4. Minute durch Benze Stipsicz mit 1:0 in Führung. Der KAC zeigte sich davon unbeeindruckt, übernahm zunehmend das Kommando und drängte im Mittelabschnitt auf den Ausgleich. Dieser gelang schließlich in der 38. Minute, als Jan Mursak den verdienten 1:1-Treffer erzielte.

Rotjacken holten sich den Sieg

Im Schlussdrittel lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe, doch weder Fehervar noch der KAC konnten in der regulären Spielzeit oder der Verlängerung den Sieg fixieren. Im anschließenden Penalty-Shootout behielten die Rotjacken die Nerven – und sicherten sich mit 2:1 den Sieg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 21:44 Uhr aktualisiert