Wirbel um Austria Klagenfurt: Karajica räumt mit Gerüchten auf

Nach Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot an die Austria Klagenfurt meldet sich nun SEH-Geschäftsführer und SK-Austria-Vizepräsident Zeljko Karajica zu Wort und räumt mit den Gerüchten auf.

In Bezug auf die Austria Klagenfurt gingen in letzter Zeit medial die Wogen hoch. Dabei wurde über mögliche Investoren, die Rolle der Hauptgesellschafterin SEH Sports & Entertainment Holding und ein angeblich abgelehntes Übernahmeangebot spekuliert. Nun meldete sich Zeljko Karajica, Geschäftsführer der SEH und Vizepräsident der Austria Klagenfurt, zu Wort und bezieht Stellung.

Kein offizielles Angebot

In den vergangenen Wochen war in Medienberichten von einem angeblich abgelehnten Übernahmeangebot einer Investorengruppe die Rede. Karajica stellt nun klar:

Der SEH lag zu keinem Zeitpunkt ein offizielles und schriftlich formuliertes Angebot für den Erwerb von Anteilen am SK Austria Klagenfurt vor. Die Behauptung, ein Angebot sei abgelehnt worden, ist schlicht falsch.

„Wenn über einen Anteilsverkauf gesprochen wird, dann sicher nicht über WhatsApp“

Die SEH sei grundsätzlich offen für Gespräche mit potenziellen Partnern, betont Karajica – unter der Voraussetzung, dass diese „seriös und im Sinne einer nachhaltigen, positiven Entwicklung“ des Vereins geführt werden. In den vergangenen Wochen habe es einen Austausch mit einer Gruppe gegeben, „die in der Öffentlichkeit zwar sehr laut aufgetreten ist und über ausgewählte Medien präsent war, sich inhaltlich aber kaum bewegt hat“, erklärt der SEH-Geschäftsführer und betont: „Wenn über einen möglichen Anteilsverkauf gesprochen wird, dann sicher nicht über WhatsApp – und erst recht nicht ohne klare Kenntnis darüber, in wessen Hände der Verein übergehen soll.“ Karajica gibt auch zu verstehen, dass es seitens der Gruppe keine konkreten Pläne für die Zukunft des Vereins gegeben habe und zwar „weder für die Kampfmannschaft, die Frauen noch den Nachwuchs.“

Geheimhaltungsvereinbarung als Normalfall

Für Verwirrung hatte auch die Forderung der SEH nach einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) gesorgt. Diese sei laut Karajica jedoch „im Geschäftsleben völlig üblich“ und diene dem Schutz sensibler Daten. Er erklärt:

Dass der Eindruck erweckt wurde, die SEH habe etwas zu verbergen, ist absurd. Solche Vereinbarungen sind ein Standard, um seriöse Gespräche auf einer professionellen Grundlage führen zu können.

Unklare Hintergründe der Investorengruppe

Viel ist dem SEH-Geschäftsführer über die Investorengruppe nicht bekannt. Laut Karajica gab es ausschließlich Kontakt zu Siegfried Stieglitz. Wer genau hinter der Gruppe stand, sei aber trotz konstruktiver Gespräche unklar geblieben: „Wir haben ehrlich gesagt das Meiste nur aus den Medien erfahren. Unter anderem, dass alle handelnden Personen im Verein vom Präsidenten abwärts neu hätten besetzt werden sollen.“ Dass die SEH sich einer Übernahme grundsätzlich verweigere, weist Karajica zurück: „Wir kleben nicht an den Stühlen, laufen aber auch nicht vor der Verantwortung davon.“

Rechtliche Schritte nach „Rufmord-Kampagne“

Nach Medienberichten über angeblichen Wirtschaftsbetrug und damit in Zusammenhang stehenden strafrechtlichen Ermittlungen gegen Zeljko Karajica kündigte die Austria Klagenfurt vor wenigen Tagen rechtliche Schritte gegen diverse Medien an. Mehr dazu liest du hier: Austria Klagenfurt klagt Medien: „Rufmord-Kampagne“.