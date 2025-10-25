Wasserknappheit: Neues Projekt soll Durststrecke in Pischeldorf beenden

In Pischeldorf soll die lange Wassernot bald der Vergangenheit angehören: Nach wiederholten Engpässen startete am 23. Oktober der Bau einer neuen Wasserleitung von Deinsdorf nach Pischeldorf.

Immer wieder herrschte in der Vergangenheit in Pischeldorf Wasserknappheit. Doch die Wassernot der Bevölkerung soll nun endlich ein Ende haben: Am 23. Oktober erfolgte der Baustart einer Wasserleitung von Deinsdorf nach Pischeldorf.

Immer wieder Wasserknappheit

Am 17. Oktober warnte die Wassergenossenschaft Pischeldorf auf ihrer Homepage, dass die Pegelstände der Wasserbehälter „drastisch zurückgehen“. Darum wurde die Bevölkerung zum dringenden Wassersparen aufgerufen. Eine kurzfristige Entspannung der Situation brachte eine Notwasserversorgung aus der Marktgemeinde Brückl, mit deren Hilfe die Wasserversorgung sichergestellt wurde – zum wiederholten Mal. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass der Ort in der Gemeinde Magdalensberg mit Wasserknappheit zu kämpfen hat. Bereits im Sommer wurde in Abstimmung mit der Gemeinde Brückl und der Straßenmeisterei des Landes Kärnten eine temporäre Wasserversorgung aus der Wassergenossenschaft Ochsendorf eingerichtet. Doch eine kurzfristige Lösung bringt auch nur kurzfristige Erleichterung.

Erhoffte Regenfälle blieben aus

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärte Herbert Kramer, Obmann der Wassergenossenschaft, dass diese provisorische Notversorgung mit Ende September außer Betrieb genommen worden sei, da man angenommen hat, dass die Wettersituation sich verbessern werde. Doch die Hoffnung blieb unerfüllt: „Leider sind die Regenfälle ausgeblieben, das heißt die vorhandenen Quellen hatten weiter nur eine geringe Schüttung“, so Kramer. Er ergänzt: „Die Quellen sind um 50 Prozent zurückgegangen.“

Wasserleitung als große Hoffnung

Die rettende langfristige Lösung soll eine Wasserleitung zwischen Deinsdorf und Pischeldorf sein. Doch diese wurde laut Kramer „aufgrund der Hoffnung auf Kosteneinsparungen durch den gleichzeitigen Bau mit dem geplanten Radweg immer wieder verschoben“. Im Nachhinein habe sich die Entscheidung „als ungünstig erwiesen“. Aufgrund von Verzögerungen beim Radwegbau haben die Gemeinde Magdalensberg das Projekt „Wasserversorgung Deinsdorf-Geiersdorf“ und die Wassergenossenschaft Pischeldorf das Projekt „Wasserversorgung Geiersdorf-Pischeldorf“ jedoch neu geplant und Anfang Juni 2025 ausgeschrieben. Wie die Wassergenossenschaft auf ihrer Homepage informiert, erfolgte mit 23. Oktober bereits der Baustart der Wasserleitung. „Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2026 geplant“, so die Wassergenossenschaft. Damit soll eine langfristige und stabile Wasserversorgung für die Pischeldorfer sichergestellt werden.