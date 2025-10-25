Reines Frauenteam holt Segel-Bronze: „Österreichs Seebären sind mächtig“

An vier Wettkampftagen ritterten die besten Hochseeseglerinnen und -segler des Landes vor Kastela (Kroatien) in acht Wettfahrten um den Staatsmeistertitel. In der Einheitsklasse Salona 46 (14 Meter Länge) traten insgesamt acht Crews mit 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an – darunter zahlreiche bekannte Namen der österreichischen Segelszene. Den Sieg errang das „Candidate Sailing Team“ unter Führung von Dieter Schneider, dem Präsidenten des Österreichischen Segelverbands. Silber holten sich die UYCAs rund um Tobias Böckl.

Trotz Gewichtsnachteil segelten die Damen zu Bronze

Besonders beachtlich: Das Damenteam des Österreichischen Segelverbandes (OeSV) war das einzige reine Frauenteam im Feld, was gewichtstechnisch zu einem Nachteil führte. „Österreichs Seebären sind mächtig“, bestätigt Rosa „Sechs der acht Wettfahrten waren unter Starkwind – hier fehlten uns einige Kilos und Kraft, um das Boot optimal zu fahren. Nichts desto trotz segelten die Donner-Sisters mit ihrer Crew zur Staatsmeister-Bronzemedaille. Rosa Donner, Junioren-Weltmeisterin und Nationalteamseglerin, steuerte das Boot, während ihre Schwester Greta als Skipperin die Mannschaft anführte.

©KK/Michael Mokre Mit voller Konzentration erfüllte Skipperin Greta Donner ihre Aufgabe. ©KK/Michael Mokre Die Seglerinnen des OeSV-Damenteams holten sich die Bronzemedaille.

„Wir lieben das Segeln“

Für die Donners war es bereits die zweite Bronzemedaille in Folge bei dieser Meisterschaft. Besonders stolz zeigte sich das Team auch über Crewmitglied Eva Mellitzer, die ihre erste Regatta bestritt. „Wir lieben das Segeln – es ist für uns eine wertvolle gemeinsame Zeit die wir mit Freunden und Freundinnen aus Österreichs Segelszene verbringen können. Wir sind unglaublich stolz auf das gesamte Team – es war einfach megacool“, freuen sich Rosa und Greta. Rosa Donner sieht den Erfolg auch als Motivation für ihr großes Ziel die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles: „Für mich war es eine wunderbare Ergänzung zum Olympischen 49erFX Segelsport. Ein Wechsel in die Big Boat Szene kommt für mich nicht in Frage“, so die 22-Jährige abschließend.