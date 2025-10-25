Skip to content
/ ©StadtKommunikation / Hude
Das Bild auf 5min.at zeigt Personen bei der Eröffnung des Ursulamarkts in Klagenfurt.
Auf die feierliche Eröffnung des Ursulamarkts in Klagenfurt wurde auch angestoßen.
Klagenfurt
25/10/2025
Flohmarkt

250 Standler in Klagenfurt: Ursulamarkt lädt zum Stöbern ein

Noch bis 27. Oktober können Flohmarktliebhaber auf dem Messegelände Klagenfurt auf Schatzsuche gehen. Beim Ursulamarkt bieten heuer 250 Standler verschiedenste Produkte an.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(187 Wörter)

Kaum ein Markt in Österreich hat eine so lange Tradition wie der Ursulamarkt in Klagenfurt. Er gilt als der älteste Krämermarkt Kärntens. „Die urigen Produkte, die einmaligen Standler – sie gehören zum Markt wie der Lindwurm zu Klagenfurt“, heißt es seitens der StadtKommunikation Klagenfurt. Mit dem traditionellen Umzug, der von der Stadtkapelle Klagenfurt, der Volktanzgruppe Lindwurm und den Klagenfurter Fahnenschwingern begleitet wurde, fand am Vormittag des 25. Oktober die offizielle Eröffnung statt.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Flohmarkt in Klagenfurt.
©5 Minuten
Am 25. Oktober wurde der Ursulamarkt in Klagenfurt eröffnet.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Flohmarkt in Klagenfurt.
©5 Minuten
Zahlreiche Menschen fanden sich zum gemeinsamen Stöbern ein.

250 Standler bieten Waren an

An die 250 Standler bieten ihre Waren an – von Wollsocken bis hin zu Kittelschürzen, Holzspielzeug oder Emaille-Tassen ist das Angebot groß. Auch die jährliche Kleintierschau findet wieder statt, ebenso gibt es wieder einen Vergnügungspark. Für das leibliche Wohl wird an verschiedenen Ständen gesorgt.

„Ein wahres kulturelles Erbe“

„Der Ursulamarkt ist nicht nur ein Markt, er ist ein beliebter sozialer Treffpunkt für Klagenfurterinnen und Klagenfurter, ein wahres kulturelles Erbe unserer Stadt“, so Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider. Der Ursulamarkt findet noch bis 27. Oktober, täglich von 7 bis 19 Uhr auf dem Klagenfurter Messegelände statt.

