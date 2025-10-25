„Rotjacken“ auf Punktejagd gegen die „Grünen Drachen“

Nach bewerbsübergreifend vier Auswärtspartien hintereinander kehrt der EC-KAC (acht Siege, drei Niederlagen) wieder in heimische Gefilde zurück: Am Sonntag, dem 26. Oktober 2025, empfangen die Rotjacken Olimpija Ljubljana (neun Siege, drei Niederlagen) in der Heidi Horten-Arena. Das Duell mit dem aktuellen Tabellenzweiten, der die mit Abstand meisten Saisontore aller Teams in der Liga erzielt hat, beginnt um 17.30 Uhr.

Die Ausgangssituation

Olimpija Ljubljana hat einen famosen Start in die Saison 2025/26 hingelegt und neun seiner bislang zwölf Partien gewonnen. Um neun Siege am Konto stehen zu haben, benötigten die Slowenen in ihren bisher vier Spielzeiten in der win2day ICE Hockey League durchschnittlich 17 Begegnungen. Insbesondere in der Offensive explodierten die Grünen Drachen förmlich: Ihr aktueller Schnitt an pro Partie erzielten Toren von 5,17 liegt um fast unglaubliche 84,4 Prozent über seinem historischen Mittel aus vier ICE-Saisonen. Wenig überraschend führen bei Olimpija unter Vertrag stehende Akteure daher auch die individuellen Statistiken im Bereich Punkteproduktion an: Sowohl der im Scoring bislang erfolgreichste Verteidiger (T.J. Brennan/23) als auch der punktebeste Stürmer (Nicolai Meyer/24) der Liga tragen das grün-weiße Trikot. Maßgeblichen Anteil an den Fabelwerten im Angriff hat Ljubljanas Powerplay, dessen Erfolgsquote aktuell bei 33,3 Prozent liegt, in der Hälfte seiner Saisonspiele hat Grün-Weiß zumindest zwei Überzahltreffer erzielt.

Olimpija Ljubljana vs. EC-KAC

Der HK Olimpija Ljubljana kam im Sommer 2021 in die win2day ICE Hockey League und traf seither 16 Mal auf den EC-KAC. Die Slowenen konnten dabei nur zwei Mal (und in keiner der jüngsten zwölf Begegnungen) die vollen drei Punkte einfahren. Insgesamt bilanzierten die Rotjacken bisher mit 11:5 Siegen und 66:37 Toren. Speziell in der Kärntner Landeshauptstadt hatten es die Grünen Drachen schwer, offensiv zur Entfaltung zu kommen: Bei fünf der acht Auftritte dort wurde Olimpija vom österreichischen Rekordmeister auf maximal einen erzielten Treffer limitiert, insgesamt stehen nur 14 Tore zu Buche. Auch Ljubljanas im Frühjahr eingebürgerter Schlussmann Lukáš Horák hatte gegen den EC-KAC häufig einen schweren Stand: Bei sieben Karrierestarts gegen die Rotjacken gelang ihm noch kein Sieg in regulärer Spielzeit, sowohl sein Gegentorschnitt (5,28) als auch seine Save-Percentage (86,1 Prozent) in Duellen mit Rot-Weiß weichen deutlich von seinen Bilanzen gegen andere Gegner ab. Die 16 direkten Konfrontationen seit 2021 erlebten zudem auch ein wesentlich effektiveres Powerplay auf Seiten der Klagenfurter (25,9 Prozent, denen 15,1 Prozent bei Ljubljana gegenüberstehen).

Personelles

Der EC-KAC wird im Duell mit Olimpija Ljubljana unverändert auf die Langzeitverletzten David Maier, Luka Gomboc und Fabian Hochegger verzichten müssen. Im Fall des slowenischen Angreifers ist mittlerweile die Entscheidung gefallen, dass seine Oberkörperverletzung auf konservative Art und Weise behandelt wird, seine Ausfalldauer ist demnach eher in Wochen als in Monaten zu definieren. Wieder zur Verfügung stehen wird den Rotjacken am Sonntag Goalie Sebastian Dahm, der die vergangenen Tage aus persönlichen Gründen in seiner dänischen Heimat verbracht hat. Bei den Feldspielern ist für die Begegnung mit den Slowenen von einem unveränderten Personalstand gegenüber dem Sspiel bei Fehérvár AV19 auszugehen, Verteidiger Filip Simovic und Stürmer Oliver Lam verbringen das Wochenende im U20-Team, das mit zwei Partien in Budapest die erste Phase seines Grunddurchgangs beschließt.