Das Bild auf 5min.at zeigt Spielerinnen der KAC Frauen und der Villach Lady Hawks.
Am kommenden Mittwoch empfangen die KAC-Frauen die Lady Hawks aus Villach.
Klagenfurt
25/10/2025
Kärntner Derby

Emotionen pur: KAC-Frauen empfangen Villach Lady Hawks

Am Mittwoch, dem 29. Oktober, steht ein echtes Eishockey-Highlight bevor: Die KAC-Frauen treffen um 19:15 Uhr in der Heidi Horten Arena auf die Villach Lady Hawks.

von Marlene Dorfer
Das erste Heimderby der Saison verspricht Spannung, Emotionen und hart umkämpftes Eishockey. Nach einem intensiven Saisonstart sind die Rot-Weißen bereit, vor heimischem Publikum ihre Stärke zu zeigen.

Spannung vorprogrammiert

Das Team ist topmotiviert, in diesem prestigeträchtigen Duell wichtige Punkte zu holen und sich im Kärntner Vergleich durchzusetzen, heißt es in einer Aussendung. Die Rotjacken hoffen auf zahlreiche Fans in der Arena, die für Stimmung sorgen und das Team lautstark unterstützen. Der Eintritt ist frei.

