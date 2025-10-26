Unbekannter randaliert in Klagenfurter Garage: Auto und Räder beschädigt

Am Samstagabend brach ein Unbekannter in eine private Garage in Klagenfurt ein und tobte sich dort richtig aus: Er beschädigte ein Auto und einige Fahrräder.

Am 25. Oktober 2025 drang ein unbekannter Täter kurz nach 21 Uhr in die Garage eines Einfamilienhauses eines 39-Jährigen in Klagenfurt ein, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen informierte. Und dort tobte er sich richtig aus: Er schlug mit einem Feuerlöscher die Windschutzscheibe eines Autos ein und warf ihn durch die Seitenscheibe ins Fahrzeuginnere. Weiters wurden die Reifen des Autos sowie die Reifen mehrerer Fahrräder aufgestochen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.