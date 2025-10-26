Klagenfurter Sängerrunde feiert 100-jähriges Bestehen

Die Sängerrunde der Stadtwerke Klagenfurt gibt es bereits seit 100 Jahren. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums wurde im alten Fernheizkraftwerk mit Musik, Humor und Stolz auf die Geschichte des Chors zurückgeblickt.

1925 wurde die Sängerrunde als Chor des städtischen Elektrizitätswerks gegründet, unter dem Motto: „Woß geeinet hat die Pflicht, bindet fester noch das Lied“. Mit der Zusammenlegung der Städtischen Betriebe zu den Stadtwerken im Jahr 1940 wurden der Männerchor schließlich zur „Sängerrunde der Stadtwerke Klagenfurt“ umbenannt. Nun wurde mit einem großen Jubiläumskonzert das 100-jährige Bestehen des Traditionsvereins gefeiert.

Abwechslungsreiches Jubiläumskonzert

Unter Chorleiter Karl Kuchler präsentierten die 14 Sänger bei ihrem Jubiläumskonzert im alten Fernheizkraftwerk ein abwechslungsreiches Programm – von klassischen Kärntnerliedern über geistliche Werke bis zu modernen Stücken. Musikalische Gratulanten wie die „Dreiländereck4“ und die „Zollfelder Saitenhüpfer“ sorgten zusätzlich für festliche Stimmung.

©Helge Bauer Bei einem Jubiläumskonzert wurde das 100-jährige Bestehen der Sängerrunde der Stadtwerke Klagenfurt gefeiert.

Rückblick mit Stolz und Humor

Durch den Abend führten Obmann Heinz Koch und Moderator Harald Raffer, die das Publikum auf eine heiter-nostalgische Zeitreise durch die Chorgeschichte mitnahmen. Dabei wurde an unzählige Auftritte, Proben und gesellige Stunden erinnert – und an Menschen, die den Chor über Jahrzehnte geprägt haben. Ein besonderer Moment war die Ernennung der ehemaligen Chorleiter Markus Jessenitschnig und Manfred Ortner zu Ehrenmitgliedern. Für Obmann Koch gab es zudem eine süße Überraschung: Die Sänger überreichten ihm zum Jubiläum eine Geburtstagstorte als Zeichen der Wertschätzung.

©Helge Bauer Sängerrunden-Obmann Heinz Koch wurde mit einer Geburtstagstorte überrascht.

Optimistischer Zukunftsausblick

Nach 100 Jahren blickt die Sängerrunde optimistisch in die Zukunft: Durch den Zuwachs junger Sänger ist die „Verjüngungskur“ des Chores geglückt – der Fortbestand der Sängerrunde scheint gesichert. Heuer stehen noch Auftritte beim „Mandarisch gsungen“ und beim „Hofsingen“ in Klagenfurt auf dem Programm.