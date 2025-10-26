25 Jahre „connect“: Kärntens größte Jobmesse feiert Jubiläum

Zum 25. Mal öffnet die Universität Klagenfurt ihre Türen für Kärntens größte Job- und Karrieremesse: Am 4. November treffen bei der „connect 2025“ rund 80 Unternehmen aus dem In- und Ausland auf Studierende und Jobsuchende.

Seit einem Vierteljahrhundert bietet die „connect“ jungen Kärntnerinnen und Kärntnern die Chance, direkt mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen – und das quer durch alle Branchen. Neben klassischen Jobangeboten gibt es heuer wieder zahlreiche Beratungsmöglichkeiten rund um Bewerbung, Berufseinstieg und Weiterbildung.

Von kostenlosen Bewerbungsfotos bis zum Styling-Corner

Der Messetag an der Universität Klagenfurt startet am 4. November um 9 Uhr und läuft bis 15 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem Experten-Talks, kostenlose Bewerbungsfotos, Lebenslauf-Checks und ein Application-Coaching. Auch einen Styling-Corner wird es geben: Hier bekommen die Besucher Tipps für ein professionelles Auftreten. Eine meterlange Job-Wall informiert außerdem über aktuelle Stellen und Praktika. Zum Jubiläum gibt’s außerdem ein kleines Extra: Die ersten 500 Besucher werden mit einem kostenfreien Karriere-Frühstück empfangen. Einen Überblick über die heurigen Aussteller findest du auf der Website der Universität Klagenfurt.