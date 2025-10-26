Krimi am Eis: EC KAC musste sich im Penaltyschießen geschlagen geben

Gegen Olimpija Ljubljana will der EC-KAC heute Punkte einfahren. Um 17.30 erfolgte das erste Bully.

„Rotjacken“ üben Druck aus

Gleich zu Beginn gab es eine Strafe für die Klagenfurter, doch sie überzeugten mit guten Penalty-Killing. Sie erhöhen den Druck und kurz vor Schluss des ersten Drittels landet Thomas Hunderpfund einen Treffer. Im Mitteldrittel schaffen die „grünen Drachen“ den Ausgleich. Der EC-KAC kontert. David Waschnig sorgt für eine erneute Führung. Es fällt im zweiten Drittel kein weiteres Tor.

Es geht in die Overtime

In der 41. Spielminute treffen die Slowenen, es steht 2:2. Es folgen Strafen für die Klagenfurter, doch sie schaffen es das Powerplay der Gäste zu überstehen. Dann in Minute 55 gelingt den „Rotjacken“ die erneute Führung und das sogar in Unterzahl. Der Torschütze: Simeon Schwinger. Nur eine Minute später treffen die Slowenen wieder und besorgen den 3:3 Ausgleich. In der regulären Spielzeit mag kein Tor mehr gelingen. Es geht in die Overtime.

Niederlage im Penalty-Shootout

Die Gäste überstehen eine Unterzahl. Dann muss auch der EC-KAC bangen, denn Matt Fraser fasst eine Strafe aus. Doch es fällt kein Tor auf beiden Seiten, daher geht es ins Penalty-Shootout. KAC-Akteur Murray trifft nur Eisen. Boychuck schafft die Führung für die Slowenen. Ein Mursak-Penalty konnte pariert werden. KAC-Goalie Dahm kann halten. Raphael Herburger scheitert am Goalie der Gäste. Somit gewinnen die Slowenen mit 3:4.