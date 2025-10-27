Bahn frei: Unterführung Waidmannsdorf wird demnächst eröffnet

Das Warten hat schon bald ein Ende: Wie geplant soll die Bahnunterführung Waidmannsdorf am 1. November für den Verkehr freigegeben werden. Rund 16 Millionen Euro flossen in das Projekt.

Nach mehr als eineinhalbjähriger Bauzeit steht die Bahnunterführung in Waidmannsdorf in Klagenfurt vor der Eröffnung. Die stark frequentierte Eisenbahnkreuzung beim UKH barg zahlreiche Risiken und es kam immer wieder zu langen Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer. Diese sollen nun dank der neuen Unterführung, die die beiden Enden der Waidmannsdorfer Straße unterirdisch miteinander verbindet, der Vergangenheit angehören.

Moderne Unterführung soll für mehr Sicherheit sorgen

Eine moderne Unterführung für den motorisierten Verkehr wird entstehen – parallel gibt es auch eine Geh- und Radunterführung. Neben mehr Sicherheit können sich Anrainer außerdem über eine Verringerung der Lärmbelastung und der Abgase freuen, wie ÖBB-Projektleiterin Christiane Schiavinato gegenüber dem ORF informierte. Bis zum Wochenende wird noch der letzte Schliff angelegt, am 1. November soll die Eröffnung stattfinden. Insgesamt flossen seitens der ÖBB und der Stadt Klagenfurt rund 16 Millionen Euro in das Projekt.