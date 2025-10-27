Skip to content
/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Zählerkasten, eine Kerze und den Klagenfurter Lindwurm.
In Klagenfurt wird am Mittwoch eine große Blackout-Übung abgehalten.
Klagenfurt
27/10/2025
Große Übung

Blackout: Klagenfurt testet für den Ernstfall

Was passiert, wenn plötzlich der Strom ausfällt? Die Stadt Klagenfurt probt am 29. Oktober in der Volksschule Welzenegg den Ernstfall. Dort werden auch Fragen rund um das Thema Blackout beantwortet.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(200 Wörter)

Für viele Menschen ein Horrorszenario: Was, wenn plötzlich der Strom ausfällt und man tagelang kein Licht, keine Heizung, keinen Handyempfang hat? „Die Stadt Klagenfurt hat mit Notfallplänen für verschiedene Krisenszenarien vorgesorgt. Dabei spielen die sogenannten Leuchttürme als Anlaufstellen für die Bevölkerung eine zentrale Rolle“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider. Und die Volksschule Welzenegg am Schachterlweg 47 ist ein solcher „Leuchtturm“: Am Mittwoch, 29. Oktober, testet die Stadt Klagenfurt dort ein Blackout-Szenario.

Das Bild auf 5min.at zeigt den Blackout-Leuchtturm der Volksschule Welzenegg in Klagenfurt.
©StadtKommunikation/Bauer
In der Volksschule Welzenegg, einem Blackout-Leuchtturm, wird am Mittwoch für den Ernstfall geübt.

Fragen rund um Blackouts werden beantwortet

Über Mittag wird das Schulgebäude komplett vom Stromnetz getrennt und ausschließlich über Notstromaggregate betrieben – so, wie es auch im Ernstfall vorgesehen ist. „Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind von 11 bis 13 Uhr herzlich eingeladen, im Leuchtturm Welzenegg vorbeizukommen“, heißt es seitens der Stadt. Bei kostenlosem Kaffee informieren das Leuchtturm-Personal, Vertreter des städtischen Krisenstabs und Einsatzorganisationen über das richtige Verhalten bei einem großflächigen Stromausfall und beantworten Fragen wie: Was ist zu tun, wenn alle elektrisch betriebenen Geräte, Telefon- und Internetverbindungen, Licht, Heizung usw. ausfallen? Wie kann man bei Notfällen Hilfe rufen und wohin können sich Bürgerinnen und Bürger wenden?

