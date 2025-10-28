Klagenfurter (27) verlor Zehntausende Euro bei „Produktbewertungsjob“

Am 27. Oktober erstattete ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Anzeige: Er sei Opfer eines Betrugs geworden. Aber der Reihe nach: Wie die Polizei informierte, fand der Mann auf einem seiner Social-Media-Accounts zufällig eine Werbeeinschaltung, die ihm für das Ansehen von Videos Geld versprach.

Produktbewertungen statt Videosichtungen

Und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Er klickte auf den Kontaktbutton und wurde in weiterer Folge von zwei Damen kontaktiert. „Von diesen wurde ihm mitgeteilt, dass für die Videosichtung keine Plätze mehr frei wären, er aber die Möglichkeit hätte, Produkte zu bewerten, wofür er Geld erhalten würde“, erklärt die Polizei.

Zehntausende Euro überwiesen

Seine Aufgabe klang denkbar einfach: Er müsse lediglich auf einer Homepage ein Konto errichten und Produkte bewerten. Das tat der 27-Jährige und danach erhielt er die Aufforderung, Geld zu überweisen, um weitere Bewertungen durchführen zu können. Das machte der Mann und zu Anfang wurde ihm vorgegaukelt, dass alles seine Richtigkeit habe: „Nach den ersten beiden Geldüberweisungen erhielt er Gutschriften auf sein Konto“, bestätigt die Polizei. Doch irgendwann hörten die Gutschriften auf und der Klagenfurter wendete sich an die Polizei. Der Schaden ist groß: „Im Zeitraum von August 2025 bis Ende September 2025 überwies er mehrere zehntausend Euro. Weitere Erhebungen werden geführt“, so die Polizei abschließend.