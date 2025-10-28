Weihnachtsstimmung im Oktober? In Klagenfurt steht der Christbaum schon

Wer ab heute über den Neuen Platz in Klagenfurt spaziert, könnte versucht sein, einen erstaunten Blick auf den Kalender zu werfen. Aber tatsächlich: Wir schreiben den 28. Oktober 2025 und der Christbaum steht. Vizebürgermeister Patrick Jonke zeigt sich in den sozialen Medien jedenfalls erfreut: „Großen Dank an die fleißigen Helfer der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und dem Klagenfurter Stadtgarten, die dies möglich gemacht haben.“ Eigentlich wäre heuer geplant gewesen, dass die beiden Landehauptstädte Graz und Klagenfurt ihren Weihnachtsbaum aus dem Koralmgebiet holen. Das war für die finanziell gebeulte Kärntner Landeshauptstadt jedoch zu teuer, weswegen ein Baum vom Friedhof St. Ruprecht wurde. Dieser hätte laut einem Bericht der Kleinen Zeitung ohnehin gefällt werden sollen.