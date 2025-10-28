Der französische Botschafter Matthieu Peyraud und der französische Honorarkonsul Otmar Petschnig waren zu Besuch im Klagenfurter Rathaus.

Zu Wochenbeginn beehrte der französische Botschafter Matthieu Peyraud die Kärntner Landeshauptstadt mit seinem Besuch. Begleitet wurde er vom französischen Honorarkonsul Otmar Petschnig. Bürgermeister Christian Scheider empfing die beiden im Klagenfurter Rathaus.

Kooperationen und Herausforderungen

Gesprächsthemen waren unter anderem die aktuellen politischen und finanziellen Herausforderungen sowie zukünftige Kooperationen im Bereich Tourismus. Auch die derzeitigen Verbindungen zwischen Österreich und Frankreich wurden thematisiert. Man ist gewillt, diese weiter zu fördern. Der Besuch des Botschafters wurde im Goldenen Buch festgehalten, wo sich dieser mit einem schriftlichen Beitrag verewigte. Über den Besuch des französischen Botschafters freute sich Bürgermeister Scheider sehr: