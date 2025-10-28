Skip to content
/ ©Fotomontage Canva/StadtKommunikation / Buchner
Das Bild auf 5min.at zeigt drei lächelnde Personen vor dem Klagenfurter Rathaus.
Der französische Botschafter Matthieu Peyraud und der französische Honorarkonsul Otmar Petschnig waren zu Besuch im Klagenfurter Rathaus.
Klagenfurt
28/10/2025
Matthieu Peyraud

Oh, là, là: Hoher französischer Besuch im Klagenfurter Rathaus

Am 27. Oktober begrüßte Bürgermeister Christian Scheider den französischen Botschafter Matthieu Peyraud und den französischen Honorarkonsul Otmar Petschnig im Klagenfurter Rathaus.

von Gerrit Tscheru
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)

Zu Wochenbeginn beehrte der französische Botschafter Matthieu Peyraud die Kärntner Landeshauptstadt mit seinem Besuch. Begleitet wurde er vom französischen Honorarkonsul Otmar Petschnig. Bürgermeister Christian Scheider empfing die beiden im Klagenfurter Rathaus.

Kooperationen und Herausforderungen

Gesprächsthemen waren unter anderem die aktuellen politischen und finanziellen Herausforderungen sowie zukünftige Kooperationen im Bereich Tourismus. Auch die derzeitigen Verbindungen zwischen Österreich und Frankreich wurden thematisiert. Man ist gewillt, diese weiter zu fördern. Der Besuch des Botschafters wurde im Goldenen Buch festgehalten, wo sich dieser mit einem schriftlichen Beitrag verewigte. Über den Besuch des französischen Botschafters freute sich Bürgermeister Scheider sehr:

Es ist uns eine große Ehre, einen so hochrangigen Vertreter Frankreichs in Klagenfurt willkommen heißen zu dürfen. Durch den gegenseitigen Austausch kann man voneinander profitieren.“

