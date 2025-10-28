Hochmoderne Kegelanlage in Klagenfurt mit VIP-Turnier eröffnet

Für Klagenfurter Kegler heißt es nun wieder: Bahn frei! Nach einer Sanierung wurde die Kegelsportanlage in Hörtendorf am Montag mit einem VIP-Turnier feierlich eröffnet.

Mit einem VIP-Turnier ist am Montag, den 27. Oktober, die neu sanierte Kegelsportanlage im Leistungszentrum Klagenfurt-Hörtendorf offiziell eröffnet worden. Den Sieg sicherte sich dabei Landeshauptmann Peter Kaiser, der Landessportdirektor Arno Arthofer auf Platz zwei verwies. Beim Eröffnungsturnier griffen auch zahlreiche bekannte Gesichter zur Kugel – unter ihnen Altlandeshauptmann Peter Ambrozy, Vizebürgermeister Ronald Rabitsch, Sportstadträtin Constance Mochar und Landtagspräsident Andreas Scherwitzl.

©LPD/Handler

Eines der modernsten Kegelsportzentren Österreichs

Die Bahn, die bereits seit 1993 besteht, wurde technisch rundum erneuert – inklusive moderner Elektronik und Spielstandsanzeige. Insgesamt 40.000 Euro an Fördermitteln kamen vom Land Kärnten. „Der Kegelsport vereint nicht nur Konzentrationsfähigkeit, Leistungsstreben und Kondition, sondern verbindet auch Generationen“, sagte Kaiser bei der Eröffnung. Auch Kegelsportverbands-Obmann Arnold Marbek zeigte sich erfreut: Die Anlage in Hörtendorf zähle nun zu den modernsten Kegelsportzentren Österreichs.