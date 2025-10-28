Skip to content
Die Linie 1 fährt wieder regulär.
Klagenfurt: Umleitung der Linie 1 aufgehoben

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten im Kreuzungsbereich Beethovenplatz / Radetzkystraße wurde die Buslinie 1 der KMG ab Montag, 27. Oktober, Betriebsbeginn, bis Mittwoch, 29. Oktober (Betriebsende), umgeleitet.

Wie die Stadtwerke Klagenfurt am heutigen Dienstag, dem 28. Oktober 2025, bekanntgaben sind die Asphaltierungsarbeiten in dem Bereich abgeschlossen. Daher ist auch die Umleitung der Linie 1 ab Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, wieder aufgehoben.

