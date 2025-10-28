„Rotjacken“ heiß auf Auswärtssieg gegen Südtiroler Füchse

Mit dem Auswärtsspiel beim HCB Südtirol eröffnet der in der Fremde zuletzt fünf Mal in Serie siegreiche EC-KAC die letzte Liga-Woche vor dem ersten International Break der Saison.

Den Füchsen waren die Rotjacken beim ersten Aufeinandertreffen im laufenden Spieljahr im September klar mit 1:5 unterlegen. Puck-Drop am morgigen Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, ist um 19.45 Uhr.

Bis jetzt nur eine Auswärtspartie verloren

Der EC-KAC hat in jedem seiner sieben Ligaspiele im Monat Oktober gepunktet, musste sich am Sonntag nach sechs Ein-Tore-Siegen hintereinander aber erstmals wieder geschlagen geben, als er Olimpija Ljubljana in der ausverkauften Heidi Horten-Arena trotz dreimaliger Führung mit 3:4 nach Penaltyschießen unterlag. Auswärts verlor der Rekordmeister in der laufenden Saison bislang nur eine Partie, am ersten Meisterschaftswochenende zog man bei Titelverteidiger Salzburg den Kürzeren, seither folgten in der Fremde fünf Siege in Folge.

Rotjacken aktuell auf Platz sechs

Die Reise nach Südtirol treten die Rotjacken auf Tabellenplatz sechs liegend an, im Ranking nach Punkteschnitt würden sie aktuell die fünfte Position einnehmen. Noch positiver würde die Zwischenbilanz der Klagenfurter ausfallen, hätten sie in ihren ersten zwölf Saisonspielen etwas mehr Durchschlagskraft in der Offensive entwickelt: 2,83 erzielte Treffer pro Partie werden aktuell ligaweit nur von drei Teams unterboten, insbesondere im Powerplay stottert der rot-weiße Motor noch gehörig. Bislang fanden lediglich 10,2 Prozent der bei numerischem Vorteil abgegebenen Torschüsse den Weg in die Maschen, im letztjährigen Grunddurchgang lag dieser Wert noch bei 17,3 Prozent.

HCB Südtirol derzeit auf Rang drei

Auf Tabellenrang drei liegend – nach Punkteschnitt gerechnet eine Position höher – startet der HCB Südtirol in die letzte Woche vor der ersten Länderspielpause der Saison. Die Füchse haben bislang gute Leistungen auf stabil hohem Niveau abgeliefert: Sie weisen hinter Ljubljana den zweithöchsten Schnitt an pro Spiel erzielten Treffern auf (3,75), Gegentore kassierte der HCB weniger als jede andere Mannschaft im Bewerb (2,17). Seit einem verkorksten Wochenende in der ersten Monatshälfte, als sowohl das Südtiroler Derby in Brunico/Bruneck als auch das Heimspiel gegen Villach verloren gingen, zeigt die Formkurve der Truppe von Head Coach Kurt Kleinendorst wieder nach oben, wenngleich die drei seither eingefahrenen Siege gegen Fehervár AV19, beim HC Innsbruck und zuletzt am Sonntag beim Ferencvárosi TC (5:4 nach Penaltyschießen) allesamt nicht in die Kategorie überragend fielen. Der HCB konnte sich im bisherigen Saisonverlauf meist auf sehr effiziente Special Teams verlassen, die Summe der Erfolgsquoten im Powerplay und Penalty Killing (111,6 Prozent) ist aktuell nur bei den Graz99ers noch höher, bei numerischem Vorteil schrieben die Südtiroler in sieben ihrer letzten acht Partien an.

Personalsituation

Beim EC-KAC sind keine personellen Änderungen gegenüber dem Sonntagsspiel gegen Ljubljana zu erwarten, unverändert fehlen die drei Langzeitverletzten David Maier, Luka Gomboc und Fabian Hochegger. Innerhalb des Lineups werden allerdings sowohl bei den standardmäßigen Sturmlinien wie auch den Powerplay-Formationen mehrere Adaptierungen vorgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 21:39 Uhr aktualisiert