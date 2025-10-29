Nächtliche Brandserie in Fischl: Doppeleinsatz für die Feuerwehr

Eine turbulente Nacht für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt: Von Dienstag (28. Oktober) auf Mittwoch wurden die Florianis gleich zu zwei Bränden alarmiert. Beide Male brannte es in Fischl. Doch was war passiert? „Ein Container stand in Brand und in der Nähe des Supermarktes brannte ein Einkaufswagen“, schildert die Berufsfeuerwehr in den sozialen Medien. Ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang bestand, ist derzeit noch nicht bekannt. Neben der Berufsfeuerwehr Klagenfurt stand auch die Freiwillige Feuerwehr St. Peter im Einsatz.