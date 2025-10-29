/ ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt
Nächtliche Brandserie in Fischl: Doppeleinsatz für die Feuerwehr
In Klagenfurt herrschte in der Nacht auf Mittwoch gleich doppelter Brandalarm: Ein Container und ein Einkaufswagen brannten in Fischl. Zwei Feuerwehren rückten aus.
Eine turbulente Nacht für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt: Von Dienstag (28. Oktober) auf Mittwoch wurden die Florianis gleich zu zwei Bränden alarmiert. Beide Male brannte es in Fischl. Doch was war passiert? „Ein Container stand in Brand und in der Nähe des Supermarktes brannte ein Einkaufswagen“, schildert die Berufsfeuerwehr in den sozialen Medien. Ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang bestand, ist derzeit noch nicht bekannt. Neben der Berufsfeuerwehr Klagenfurt stand auch die Freiwillige Feuerwehr St. Peter im Einsatz.
