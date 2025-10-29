Skip to content
/ ©Klagenfurt Tourismus/Helge Bauer
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Hafenknistern im Klagenfurter Lendhafen.
Das Hafenknistern im Klagenfurter Lendhafen findet auch dieses Jahr statt.
Klagenfurt
29/10/2025
Hafenknistern

In der Vorweihnachtszeit „knistert“ es in Klagenfurt wieder

Was wäre die Vorweihnachtszeit in Klagenfurt ohne Hafenknistern? Auch heuer wird der Lendhafen wieder in eine stimmungsvolle Adventmeile verwandelt – und das gleich fünf Mal.

Die Vorweihnachtszeit rückt mit großen Schritten näher. Auch in Klagenfurt bereitet man sich schon fleißig auf die besinnlichste Zeit im Jahr vor. Bereits am 28. Oktober wurde auf dem Neuen Platz der heurige Christbaum aufgestellt und auch die Eröffnung des Klagenfurter Christkindlmarkts lässt nicht mehr lange auf sich warten.

Vorweihnachtliches Hafenknistern in Klagenfurt

Was in der Adventzeit außerdem nicht fehlen darf: das „Hafenknistern“, das den Klagenfurter Lendhafen alljährlich zu einem stimmungsvollen Ort der Begegnung in der Vorweihnachtszeit macht. „An vier Wochenenden im Advent, jeweils von Donnerstag bis Sonntag sowie am 8. Dezember, wird auch dieses Jahr wieder diese Adventveranstaltung stattfinden“, informiert die Stadt Klagenfurt. Auf die Gäste warten zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Gastronomie, Kunsthandwerk, Bekleidung und Dekoration. Auch ein vielfältiges Programm mit Kinderanimation, Musik- und Tanzdarbietungen soll es geben.

