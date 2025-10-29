Stromausfall: Blackout-Übung im Leuchtturm VS Welzenegg

Die Stadt führte am heutigen Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, eine Blackout-Übung im Leuchtturm VS Welzenegg im Schachterlweg 47 durch. Angenommen wurde ein großflächiger, totaler Stromausfall.

Wie im Ernstfall

Ganz wie bei einem echten Ernstfall wurde der Leuchtturm in der Früh aktiviert – insgesamt 25 Frauen und Männer vom Leuchtturm-Personal rückten ein und sorgten als erstes für die Energieversorgung mittels Notstromaggregats. „Die Inbetriebnahme und Versorgung über das Notstromaggregat funktionierte von Anfang an reibungslos. Das gesamte Schulgebäude konnte mit Energie versorgt werden. Solche Ausbildungsübungen sind auch wichtig, damit sich alle Einsatzorganisationen untereinander vor Ort abstimmen und gegebenenfalls Einsatzpläne adaptieren können“, berichtet Alexander Lubas, Leiter des städtischen Krisenstabes.

Einsatzorganisationen informierten Bürger

Viele interessierte Bürger nutzten die Möglichkeit und machten sich am Mittwoch im Leuchtturm selbst ein Bild von dieser Notanlaufstelle in Krisenfällen, heißt es in einer Aussendung. Vertreter des städtischen Krisenstabes, des Landeskrisenstabes, der Stadtwerke, des Stadtpolizeikommandos, der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, des Zivilschutzverbandes und des Roten Kreuzes informierten über richtiges Verhalten bei einem Blackout und beantworteten die Fragen der Besucherinnen und Besucher. „Es ist wichtig, dass der Krisenstab, die Stadt, die Stadtwerke und die Einsatzorganisationen regelmäßig gemeinsame Übungen mit den ausgearbeiteten Notfallplänen durchführen. So kann man sich bestmöglich auf Krisensituationen vorbereiten und gleichzeitig auch die Bevölkerung informieren“, betonte Bürgermeister Christian Scheider. „Die Stadtwerke Klagenfurt stehen 365 Tage als Versorgungsbetrieb für die Bevölkerung bereit. Auch im Krisenfall sind wir gewappnet, so funktioniert beispielsweise die Wasserversorgung auch bei längeren Stromausfällen in Klagenfurt weiterhin“, ergänzt Stadtwerke-Vorstand Harald Tschurnig.

©StadtKommunikation/Hronek Für eine Blackout-Übung der Stadt wurde am Mittwoch der Leuchtturm VS Welzenegg aktiviert.

Notanlaufstellen bei einem Blackout

Die wichtigste Information, die am Mittwoch den Bürger gegeben werden konnte: Bei einem Blackout und anderen Krisenfällen sind die sieben Leuchttürme sowie die zehn Rüsthäuser der Feuerwehren in Klagenfurt Notanlaufstellen für die Bevölkerung. Dort befinden sich Ersthelfer und Kommunikationsmöglichkeiten. Es können über Funk Notrufe abgesetzt und Informationen zur Krisensituation eingeholt werden. Außerdem sind bei Leuchttürmen die Polizei, ein First Responder vom Roten Kreuz und ein Arzt vor Ort. Allerdings können hier keine Lebensmittel für die Bevölkerung ausgegeben und keine Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden. Daher ist es wichtig, dass jeder Haushalt selbst vorsorgt, damit man ein bis zwei Wochen ohne Einkaufen und ohne Strom auskommt. Außerdem empfiehlt es sich, individuelle „Familien-Notfallpläne“ anzulegen. Darin wird beispielsweise festgelegt, wer die Kinder abholt oder wo sich gemeinsame Treffpunkte befinden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 15:50 Uhr aktualisiert