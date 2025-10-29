„Rotjacken“ jagen Füchse mit 5:3 vom Eis

Der HCB Südtirol empfing am heutigen Mittwochabend die "Rotjacken". Die Klagenfurter konnten das Spiel mit 5:3 für sich entscheiden.

Um 19.45 Uhr stand das erste Bully an und das Spiel begann gleich mit einer großen Chance für die Klagenfurter. Der Goalie der Füchse steht unter Beschuss und gleich in der achten Spielminute trifft KAC-Akteur Mario Kempe. Doch die Füchse kontern und erzielen den Ausgleich. Die „Rotjacken“ lassen das nicht auf sich sitzen und schießen sich wieder in Führung, dieses Mal war es Nick Petersen.

„Rotjacken“ überstehen Unterzahlspiele

Nur fünf Minuten im zweiten Drittel gespielt und die Klagenfurter treffen erneut. Der Torschütze: Jordan Murray. Somit steht es 1:3. Die Südtiroler machen Druck und der EC-KAC kassiert Strafen, doch können die Phasen überstehen. Im Mitteldrittel fällt kein weiteres Tor.

KAC baut Führung aus

Es geht in die Schlussphase kassiert Bozen eine Strafe, das nutzen die Klagenfurter gekonnt aus und erhöhen auf 1:4. Clemens Unterweger zieht von der blauen Linie ab und netzt ein. Dann legt Simeon Schwinger nach (1:5). In den letzten Schlussminuten treffen die Füchse innerhalb von zwei Minuten gleich zweimal. Doch das scheint das Ruder nicht mehr herum zu reißen. Der KAC gewinnt in Bozen mit 3:5.