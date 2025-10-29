Falscher Staatsanwalt brachte 90-Jährigen um fünfstelligen Eurobetrag

Heute wurde ein Pensionist um viel Geld betrogen. Ein Unbekannter gab ich als Staatsanwalt aus, dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Am heutigen Mittwoch, um die Mittagszeit, wurde ein 90-jähriger Klagenfurter von einem unbekannten Mann telefonisch kontaktiert. Er gab vor Staatsanwalt zu sein und teilte dem Pensionisten mit, dass seine Enkelin nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang Fahrerflucht begangen habe und festgenommen worden sei.

Das böse Erwachen

„Zur Verhinderung der Verhängung einer Untersuchungshaft müsse eine Kaution in mittlerer fünfstelliger Höhe bezahlt werden“, so laut dem Bericht der Polizei. Der Mann kam der Forderung nach und wurde die Geldsumme anschließend von einem Boten an der Wohnadresse des Opfers abgeholt. Der Tatverdächtige war schwarz gekleidet, hatte eine breitere Statur, dunkle Haare, vom Typ her südlandisch und circa 180 Zentimeter groß. In der Folge realisierte der 90-Jährige, dass es sich um einen Betrug handele und erstattete Anzeige.