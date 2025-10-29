„Handelskaufmann“ betrog Kärntnerin um viel Geld

Im Mai dieses Jahres lernte eine Kärntnerin einen Mann über eine Online-Plattform kennen. Er baute ein Vertrauensverhältnis auf - mit verheerenden Folgen.

Am heutigen Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, erstattete eine 73-jährige Frau aus Klagenfurt-Land Anzeige, nachdem sie Opfer eines Betrugs geworden war. Die Frau hatte im Mai 2025 über eine Online-Plattform einen Mann kennengelernt, der sich als reisender Handelskaufmann ausgab.

Vertrauensverhältnis aufgebaut

„Im Laufe mehrerer Monate baute dieser ein Vertrauensverhältnis zu ihr auf und begann schließlich, Geld zu fordern“, so die Polizei. Der Mann behauptete, dass er sich im Ausland befand und dort in Schwierigkeiten mit der Polizei geraten sei. Unter diesem Vorwand veranlasste er die Frau zu mehreren Überweisungen. Dadurch entstand ein finanzieller Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.