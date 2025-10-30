Klagenfurt rüstet auf: Neue Radargeräte sollen Verkehr sicherer machen

Die Stadt kauft drei neue Lasermesssysteme zur Verkehrskontrolle an. Damit soll die Sicherheit auf den Straßen erhöht und gleichzeitig zusätzliche Einnahmen durch Strafmandate erzielt werden.

Auf Antrag von Verkehrsreferentin Sandra Wassermann werden drei neue Lasermesssysteme zur Überwachung des Straßenverkehrs angekauft. Damit wird das bestehende Überwachungssystem zur Kontrolle der Fahrgeschwindigkeiten ausgebaut.

Rasern den Kampf ansagen

Mit dieser Maßnahme wird nicht nur den Geschwindigkeitsrasern verstärkt der Kampf angesagt, sondern diese Anschaffung wird auch die Einnahmen aus Verkehrsstrafen erhöhen. Im Jahr 2024 beliefen sich diese auf rund 1,4 Millionen Euro.