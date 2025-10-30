Toll: Robert Franz kommt in den Südpark Klagenfurt

Am 7. November 2025 kommt Naturheil-Experte Robert Franz in den Südpark Klagenfurt. Unter dem Motto „Ganz persönlich“ spricht er über Gesundheit, Lebensenergie und die Kraft der Natur.

Der bekannte Naturheil-Experte Robert Franz ist am Freitag, dem 7. November 2025, ab 14 Uhr im Südpark Klagenfurt zu Gast. Ganz persönlich trifft er dort Interessierte, um über Naturprodukte, Gesundheit und Lebensenergie zu sprechen. Jeder Teilnehmer bekommst auch ein Buch. „Wir können auch unter vier Augen sprechen. Ich freue mich euch zu sehen“, so Robert Franz.

Wer ist Robert Franz?

Franz, 1960 im rumänischen Temeschwar geboren, ist bekannt für seine unkonventionellen Ansichten rund um natürliche Heilmethoden und Vitalstoffe. Nach einer bewegten Jugend, vom Motorradrennen bis zur Leidenschaft für Natur und Tiere, nutzt er heute seine Reichweite, um Menschen für alternative Gesundheit zu sensibilisieren.

Das Event wird vom Robert Franz Shop Feldkirchen organisiert:

Wann: Freitag, 7. November 2025, 14 Uhr

Freitag, 7. November 2025, 14 Uhr Wo: Südpark Shopping Center, Klagenfurt