Glühweinopening: Klagenfurt startet in die Vorweihnachtszeit

Klagenfurt läutet die Vorweihnachtszeit ein: Am Donnerstag, dem 6. November, verwandelt sich der Alte Platz ab 16 Uhr in eine stimmungsvolle Partyzone.

Am Donnerstag, dem 6. November, wird der Alte Platz wieder zur Bühne für den stimmungsvollen Auftakt in die schönste Zeit des Jahres. Gemeinsam mit der Golden Goose Bar, der Bar Italia Klagenfurt und dem Stadtcafé lädt das Teatro in the city zum großen Glühweinopening.

Musik, Stimmung & Genuss fürs gute Gewissen

Für den richtigen Sound sorgen DJ Dietmar Staller sowie DJ MAPH x MIIdub MC, die den Start in die Adventzeit musikalisch begleiten. Dazu gibt’s Glühwein & Glühmost um je 5 Euro. Ein Teil der Einnahmen wird an „Krone Leser helfen“ gespendet. „Lasst uns gemeinsam anstoßen, feiern, genießen & Gutes tun“, heißt es in einem Social Media Posting von Teatro in the City.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 09:37 Uhr aktualisiert