Karl-Ebner-Straße nach Wasserohrbruch gesperrt

In der Nacht kam es in Klagenfurt zu einem Wasserohrbruch, der eine Sperre der Karl-Ebner-Straße notwendig macht.

Aufgrund eines Wasserohrbruches in der Nacht ist die Karl-Ebner-Straße derzeit gesperrt. Beginnend bei der Unterführung bis hin zur Hausnummer 14 ist eine Durchfahrt derzeit nicht möglich. Die Annabichler-Straße ist wie gewohnt befahrbar.

Sperre wird bis Freitagnachmittag

Die Stadtwerke Klagenfurt und die Abteilung Straßenbau und Verkehr des Magistrates arbeiten so rasch wie möglich an der Behebung. Die Sperre wird voraussichtlich bis morgen Nachmittag, 31. Oktober, dauern.