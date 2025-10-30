Heidi Horten-Arena: Neue Ice-Party-Saison startet

In der Heidi Horten-Arena fällt am Samstag, 8. November 2025, der Startschuss für die neue Ice-Party-Saison. Bis zum 21. März 2026 verwandelt sich die Arena jeden Samstagabend von 18 bis 20 Uhr in eine Eisdisko.

Bis zum 21. März 2026 verwandelt sich die Arena jeden Samstag in eine Party-Location.

Am Samstag, den 8. November 2025, startet in der Heidi Horten- Arena die neue Ice-Party-Saison – ein Fixpunkt für Jugendliche und Junggebliebene, die Musik, Bewegung und Spaß auf dem Eis verbinden möchten. Bis zum 21. März 2026 verwandelt sich die Arena jeden Samstag von 18 bis 20 Uhr in eine stimmungsvolle Party-Location mit außergewöhnlichem Flair.

Besucher können die Party aktiv mitgestalten

Für die musikalische Unterhaltung sorgen DJ Ronny und DJ Domero von NRM Events & Weddings, die mit aktuellen Beats und beliebten Partyhits für ausgelassene Stimmung sorgen. Über einen QR-Code können Musikwünsche und Selfies direkt auf den großen Videowürfel gesendet werden, wodurch die Besucher die Party aktiv mitgestalten. Bei jeder Ice-Party gibt es zudem die Möglichkeit, attraktive Preise zu gewinnen.

Sicherheit und Verantwortung stehen an oberster Stelle

Sicherheit und Verantwortung haben dabei oberste Priorität: Geschultes Personal sorgt für einen reibungslosen Ablauf auf und abseits der Eisfläche sowie vor der Arena. Der Gastrobereich bietet ein breites Angebot an alkoholfreien Getränken und Snacks. Während der Ice-Partys gilt ein striktes Alkoholverbot.

Termine der Ice-Party-Saison 2025/26: Termine im November: 8. November, 15. November, 22. November, 29. November

Termine im Dezember: 6. Dezember, 13. Dezember, 20. Dezember, 27. Dezember

Termine im Jänner: 3. Jänner, 10. Jänner, 17. Jänner, 24. Jänner, 31. Jänner

Termine im Februar: 7. Februar, 14. Februar, 21. Februar, 28. Februar Termine im März: 7. März, 14. März und 21. März

Eintrittspreise: 8 Euro für Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre); 10 Euro für alle über 18 Jahre

