Mehr als 200 Athleten für Erfolge im In- und Ausland geehrt

Große Bühne für große Leistungen: Mehr als 200 Sportlerinnen und Sportler wurden im Klagenfurter Konzerthaus für ihre Erfolge der vergangenen Monate geehrt.

In ein beeindruckendes überdimensionales Schaufenster des erfolgreichen Sportlandes Kärnten verwandelte sich am Mittwoch der große Saal des Klagenfurter Konzerthauses. Landeshauptmann Peter Kaiser hatte eingeladen, um vor großem Publikum Kärntner Sportler, die im letzten halben Jahr besondere sportliche Erfolge – wie österreichische Meistertitel; 1. – 3. Platz bei Olympischen Spielen, Welt- oder Europameisterschaften; Europacupsiege – feiern konnten, vor den Vorhang zu holen und zu ehren.

Mehr als 200 Sportler wurden ausgezeichnet

Wie breit und erfolgreich das Sportland Kärnten aufgestellt ist, zeigt allein die beeindruckende Zahl an Geehrten in allen Altersklassen: Mehr als 200 Sportlerinnen und Sportler aus 25 Sportarten erhielten vom Landeshauptmann neben persönlichen Gratulationen und Glückwünschen auch sichtbare Auszeichnungen in Form von Ehrenurkunden für ihre herausragende sportlichen Leistungen. Begleitet wurden sie von rund 250 Trainerinnen, Trainern, Fans, Freundinnen, Freunden und Familienangehörigen. Mit Kaiser gratulierten auch Landessportdirektor Arno Arthofer sowie ASKÖ-Präsident Anton Leikam, ASVÖ-Präsident Christopher Schasché und Sport-Union-Vorstandsmitglied Max Habenicht.

„Kärnten gehört sportlich zur Spitze Österreichs“

„Unsere Athleten sind das beste Beispiel dafür, was mit Talent, Fleiß, Ausdauer, Konsequenz und Teamgeist erreicht werden kann. Sie vertreten das Sportland Kärnten als sympathische und erfolgreiche Sportbotschafter in Österreich und auf der ganzen Welt“, betonte der fünffache Iron-Man-Finisher Kaiser. Landessportdirektor Arno Arthofer unterstrich die Bedeutung des Sports für Kärnten: „Unsere Vereine leisten Großartiges in der Nachwuchsarbeit, unsere Dachverbände sind hochprofessionell organisiert, und unsere Athleten beweisen mit jeder Medaille, dass Kärnten sportlich zur Spitze Österreichs gehört.“

Zahlreiche prominente Namen

Unter den rund 200 Geehrten befanden sich zahlreiche prominente Namen, die Kärnten national und international vertreten wie Radsport-Talent Heimo Fugger, Schwimmer Heiko Gigler, Wasserski-Europameister Luca Rauchenwald sowie Sportkletterin Mattea Pötzi, die bei den Österreichischen Meisterschaften Gold holte. Besondere Momente des Abends waren die Ehrungen von Rollstuhl-Tischtennisspieler Oliver Teuffenbach, der bei den Österreichischen Meisterschaften in Innsbruck bereits zum vierten Mal in Folge Gold für Kärnten gewann und der frisch gebackene Parkinson-Tischtennis Weltmeisterin, Agnes Jan.

Athleten aus unterschiedlichsten Disziplinen wurden geehrt

Im Rampenlicht standen auch zahlreiche Athleten aus unterschiedlichsten anderen Disziplinen – von Berglauf, Segeln, Orientierungslauf, Kanu und Leichtathletik über Tennis, Judo und Triathlon bis hin zu Schach, Stocksport, Darts und Tontaubenschießen – die auch ganz wesentlich zur Vielfalt und Stärke des Kärntner Sports beitragen. „Jede und jeder von ihnen steht für Engagement, Disziplin und den unermüdlichen Willen, über sich hinauszuwachsen“, so Sportreferent Kaiser.

