Foto auf 5min.at zeigt den KAC beim Spiel.
Die Rotjacken werden am Freitag in eigens gestalteten Halloween-Trikots aufs Eis gehen.
Klagenfurt
30/10/2025
Heimspiel steht an

Grusel-Stimmung: Rotjacken empfangen Innsbruck im Halloween-Look

Der EC-KAC hat am Freitag den HC Innsbruck zu Gast in der Heidi Horten-Arena. Es ist das letzte Heimspiel vor dem ersten International Break. Besonders cool: Die Rotjacken laufen im Halloween-Look auf.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)

„Innsbruck ist meiner Meinung nach in jedem Fall stabiler als in den letzten Jahren, man sieht, dass sie einige Spiele gewinnen. In der Offensive sind sie vor allem in Kontern gefährlich, gerade mit dem und durch den ehemaligen Liga-MVP Steven Owre. Im Angriff sind sie stark, darauf müssen wir aufpassen“, erklärt KAC-Verteidiger Tobias Sablattnig. Die formstarken Rotjacken, die in allen bislang acht Partien im Oktober gepunktet haben, empfangen den HC Innsbruck am Freitagabend in Klagenfurt. Es ist das zweite von insgesamt drei Spielen in der laufenden Woche. Besonderes Highlight: Die Rotjacken werden diese Begegnung aufgrund des Datums in eigens gestalteten Halloween-Trikots bestreiten.

Petersen fehlt nach Verletzung

Die Liste der Ausfälle hat sich im Auswärtsspiel in Bozen jedoch verlängert. Neben den Langzeitverletzten David Maier, Luka Gomboc und Fabian Hochegger müssen die Klagenfurter am kommenden Wochenende auch auf Nick Petersen verzichten. Er zog sich am Mittwoch beim Blocken eines Schusses eine Unterkörperverletzung zu und muss eine Pause einlegen. Sein Gesundheitszustand wird nach dem International Break neuerlich evaluiert.

