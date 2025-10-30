Skip to content
/ ©Google Streetview
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Eingang zum Zentralfriedhof in Annabichl.
Ein schockierender Vorfall am Friedhof Annabichl sorgte für Aufsehen. Seitens der Friedhofsverwaltung konnte er nun aufgeklärt werden.
Klagenfurt
30/10/2025
Verwechslung

Familiengrab irrtümlich entfernt: Fall wurde jetzt geklärt

Für Wirbel sorgte dieser Tage ein Familiengrab am Friedhof Annabichl in Klagenfurt, welches irrtümlich aufgelassen wurde. Der Friedhofsverwaltung ist es nun gelungen, den Fall aufzuklären.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
„Die Situation konnte geklärt und noch vor Allerheiligen gelöst werden. Es ist für alle Beteiligten eine große Erleichterung zu wissen, wie es zu dem Vorfall kam“, erklärt Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) in ihrer Funktion als Friedhofsreferentin. Offenbar ist es zwischen dem Steinmetz und einem privaten Auftraggeber zu einem Missverständnis bei der Auftragsvergabe gekommen. Wassermann will nun alle betreffenden Parteien zu einem runden Tisch einladen, um das Familiengrab schnellstmöglich wiederherzustellen. Auch wurden Vorkehrungen getroffen, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen kann. So sind ab sofort Fotodokumentationen bei Grabauflösungen verpflichtend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Klagenfurts Stadträtin Sandra Wassermann
©Stadtkommunikation Helge Bauer
Am Foto: Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ)
