Familiengrab irrtümlich entfernt: Fall wurde jetzt geklärt

„Die Situation konnte geklärt und noch vor Allerheiligen gelöst werden. Es ist für alle Beteiligten eine große Erleichterung zu wissen, wie es zu dem Vorfall kam“, erklärt Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) in ihrer Funktion als Friedhofsreferentin. Offenbar ist es zwischen dem Steinmetz und einem privaten Auftraggeber zu einem Missverständnis bei der Auftragsvergabe gekommen. Wassermann will nun alle betreffenden Parteien zu einem runden Tisch einladen, um das Familiengrab schnellstmöglich wiederherzustellen. Auch wurden Vorkehrungen getroffen, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen kann. So sind ab sofort Fotodokumentationen bei Grabauflösungen verpflichtend.

©Stadtkommunikation Helge Bauer Am Foto: Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ)