Skip to content
Region auswählen:
/ ©ÖBB/PoltniggundKlammer
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Visualisierung der Bahnunterführung Waidmannsdorf.
Die Eröffnung der Bahnunterführung in Waidmannsdorf bringt eine Neuerung im Klagenfurter Busverkehr mit sich.
Klagenfurt
30/10/2025
Umleitung aufgehoben

Ab 1. November: Busse nehmen neuen Kurs durch Waidmannsdorf

Öffi-Nutzer aufgepasst: Mit der Eröffnung der neuen Bahnunterführung in Waidmannsdorf ändern sich auch die Fahrtstrecken der Buslinien 4 und 5. Die Umstellung erfolgt mit 1. November 2025.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)

Wie berichtet, wird die neue Bahnunterführung im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf am 1. November für den Verkehr freigegeben. Dies bringt eine entscheidende Änderung bei der Buslinienführung der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) mit sich.

Buslinien 4 und 5 nehmen neuen Kurs

Konkret erwartet die Öffi-Nutzer eine Umstellung bei den Linien 4 und 5. Erstere fährt künftig in beide Richtungen durch die neu eröffnete Unterführung über die Ankershofenstraße. Die Linie 5 verkehrt wiederum nur mehr über die Villacher Straße – also ohne die August-Jaksch-Straße. Die während des Umbaus eingerichteten Ersatzhaltestellen „Sponheimerstraße“ und „Waidmannsdorfer Straße Nord“ werden entfernt. „Wieder bedient werden die Haltestellen ‚Messe West‘, ‚Unfallkrankenhaus‘ und ‚Schaumgasse'“, heißt es vonseiten der KMG abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: