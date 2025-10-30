Ab 1. November: Busse nehmen neuen Kurs durch Waidmannsdorf

Öffi-Nutzer aufgepasst: Mit der Eröffnung der neuen Bahnunterführung in Waidmannsdorf ändern sich auch die Fahrtstrecken der Buslinien 4 und 5. Die Umstellung erfolgt mit 1. November 2025.

Die Eröffnung der Bahnunterführung in Waidmannsdorf bringt eine Neuerung im Klagenfurter Busverkehr mit sich.

Wie berichtet, wird die neue Bahnunterführung im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf am 1. November für den Verkehr freigegeben. Dies bringt eine entscheidende Änderung bei der Buslinienführung der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) mit sich.

Buslinien 4 und 5 nehmen neuen Kurs

Konkret erwartet die Öffi-Nutzer eine Umstellung bei den Linien 4 und 5. Erstere fährt künftig in beide Richtungen durch die neu eröffnete Unterführung über die Ankershofenstraße. Die Linie 5 verkehrt wiederum nur mehr über die Villacher Straße – also ohne die August-Jaksch-Straße. Die während des Umbaus eingerichteten Ersatzhaltestellen „Sponheimerstraße“ und „Waidmannsdorfer Straße Nord“ werden entfernt. „Wieder bedient werden die Haltestellen ‚Messe West‘, ‚Unfallkrankenhaus‘ und ‚Schaumgasse'“, heißt es vonseiten der KMG abschließend.