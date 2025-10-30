410.000 Euro fließen in neue Abbiegespur

Eine neue Linksabbiegespur entsteht an der B92 Görtschitztal Straße in der Gemeinde Magdalensberg. Die Bauarbeiten starten bereits am kommenden Montag, dem 3. November 2025. Investiert werden rund 410.000 Euro.

Mit der neuen Linksabbiegespur im Bereich der Ortschaft St. Thomas soll das Ein- und Ausfahren künftig deutlich einfacher werden.

„Mit dem Projekt können wir ein langjähriges Anliegen der Bevölkerung und der Gemeinde umsetzen“, erklären Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Bürgermeister Andreas Scherwitzl (SPÖ) beim gemeinsamen Spatenstich im Bereich der Ortschaft St. Thomas in der Gemeinde Magdalensberg. Mit der neuen Linksabbiegespur soll das Ein- und Ausfahren künftig deutlich einfacher werden. „Das sorgt für Entlastung auf der Straße und trägt zu mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer bei“, so Gruber und Scherwitzl unisono.

Breitere Fahrbahn

Im Zuge der Bauarbeiten wird der bestehende Asphalt im Kreuzungsbereich abgefräst und die Fahrbahn verbreitert. Im Anschluss erfolgen Pflasterungsarbeiten im Bereich der Querungshilfe und der Busbuchten. Abschließend wird die Fahrbahn neu asphaltiert, die Bankette hergestellt, Fahrbahnmarkierungen angebracht und Verkehrszeichen samt Leiteinrichtungen montiert.

Halbseitige Sperre

Die Fertigstellung ist bis Ende April 2026 geplant. Während der Bauzeit erfolgt die Verkehrsführung im Baustellenbereich unter halbseitiger Sperre. „Das Projekt ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau der Lebensqualität in unserer Gemeinde. Besonders die Besucher und Bewohner des Altersheims, die Einsatzkräfte, aber auch alle Anrainer profitieren von der neuen Abbiegespur“, fasst es Scherwitzl abschließend zusammen.