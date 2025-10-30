Klagenfurter Agentur räumt bei CREOS-Preisverleihung kräftig ab

Die Creos Awards gehören zu den bedeutendsten Auszeichnungen der heimischen Werbebranche. „Ich bin unheimlich stolz auf mein Team und auf alle, die bei den Projekten mitgearbeitet haben. Es zeigt uns, dass wir uns nicht verstecken müssen und uns auch über die Grenzen Kärntens hinaus messen können“, betont Tom Ogris, Geschäftsführer von Majortom Grafik. Die Preisverleihung fand bereits am Freitag, dem 24. Oktober 2025, im Congress Center in Villach statt.

©WKK/Just Das Team der Kreativagentur „MAJORTOM Grafik“ bei der Preisverleihung im CCV Villach.