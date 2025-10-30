Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt fünf Männer sowie eine Frau bei der Preisverleihung in Villach. Sie tragen elegante Kleidung und halten die Auszeichnung in den Händen.
Auszeichnung: MAJORTOM Grafik hat die beiden besten Werbekampagnen der letzten zwei Jahre umgesetzt.
Klagenfurt
30/10/2025
Erfolg:
Klagenfurter Agentur räumt bei CREOS-Preisverleihung kräftig ab

Die Klagenfurter Kreativagentur MAJORTOM Grafik räumte bei dem renommierten "CREOS"-Werbepreis: Das Unternehmen gewinnt Gold und Silber in der Hauptkategorie „Kampagne“ sowie Silber im „Corporate Brand Design“.

Die Creos Awards gehören zu den bedeutendsten Auszeichnungen der heimischen Werbebranche. „Ich bin unheimlich stolz auf mein Team und auf alle, die bei den Projekten mitgearbeitet haben. Es zeigt uns, dass wir uns nicht verstecken müssen und uns auch über die Grenzen Kärntens hinaus messen können“, betont Tom Ogris, Geschäftsführer von Majortom Grafik. Die Preisverleihung fand bereits am Freitag, dem 24. Oktober 2025, im Congress Center in Villach statt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen bei der Preisverleihung in Villach. Sie tragen elegante Kleidung und halten die Auszeichnung in den Händen.
©WKK/Just
Das Team der Kreativagentur „MAJORTOM Grafik“ bei der Preisverleihung im CCV Villach.
