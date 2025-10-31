Mehr Flüge, mehr Passagiere: Klagenfurter Flughafen legt kräftig zu

Der Flughafen Klagenfurt kann sich über eine starke Entwicklung freuen: In den ersten neun Monaten des Jahres nutzten 144.388 Passagiere den Flughafen – das ist ein Plus von 32,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Klagenfurter Flughafen hat im Jahr 2025 von Jänner bis September 144.388 Passagiere befördert, dies geht aus einer aktuellen Analyse der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) hervor. Damit erreichte der Flughafen ein Passagierwachstum von 32 Prozent und liegt damit deutlich über dem österreichischen Plus von 2 Prozent. Auch die Zahl der Starts und Landungen ist um 25,2 Prozent gestiegen.

Österreichweit 27,7 Millionen Passagiere

Insgesamt wurden an allen sechs Verkehrsflughäfen des Landes (Wien, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg und Klagenfurt) zwischen Jänner und September bereits 27,7 Millionen Reisende gezählt, lautet es in der Analyse.

Herausforderung: Luftverkehrssteuer

Trotz des Aufschwungs gibt es eine große Bremse: „Die Luftverkehrssteuer von 12 Euro pro abfliegendem Passagier in Österreich stellt die Flughäfen vor eine sehr große Herausforderung. Auf direkten ausländischen Nachbarflughäfen wie Ljubljana oder Triest beträgt diese Steuer für Airlines 0 Euro und sorgt für erhebliche Wettbewerbsnachteile“, heißt es vonseiten des Flughafens Klagenfurt.

Wichtiger Motor für die Region

Flughäfen gelten als wichtige Arbeitgeber und sorgen für Tourismus und Wirtschaftskraft in ihrem Umfeld. „Luftverkehr ist ein zentraler Standortfaktor. Gerade die Regionalflughäfen sichern Erreichbarkeit, wirtschaftliche Impulse und Arbeitsplätze in den Regionen. […]“, betont Norbert Draskovits, Präsident der AÖV. „Die Nachfrage ist da – jetzt braucht es faire Rahmenbedingungen“, heißt es aus der Branche weiter.