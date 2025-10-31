Unternehmen geschlossen: Klagenfurter Firma ist insolvent

Über das Vermögen der U-RENDER visual technology GmbH aus Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist bereits geschlossen.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) gaben am Freitag bekannt, dass über das Vermögen der U-RENDER visual technology GmbH aus Klagenfurt – Lakeside B06 ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde.

Konkursverfahren

Es handelt sich hier um ein Konkursverfahren. Die Verbindlichkeiten betragen rund 476.140 Euro. Von der Insolvenz sind etwa 20 Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Laut Antrag ist das Unternehmen bereits geschlossen. Ob ein Sanierungsplan beabsichtigt ist, ist derzeit nicht bekannt.

Technology-Startup Unternehmen

Die Gesellschaft wurde im Juli 2008 gegründet und betreibt seither als Technology- Startup ein Unternehmen, welches sich ausschließlich mit Softwareentwicklung beschäftigt. Als Geschäftsführer fungiert Herr Christian Brihac. Bekannt ist, dass zu dem Unternehmen im Jahr 2022 ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde und wurde damals mit den Gläubigern ein 20-prozentiger Sanierungsplan abgeschlossen. Die Zahlungen konnten jedoch nicht aufgebracht werden.

Ursachen

Über das Vermögen der Schuldnerin wurde mit Beschluss des Landesgerichts Klagenfurt vom 7. Oktober 2022 zu 41 S 54/22x das Konkursverfahren eröffnet. Die Schließung folgender Unternehmensbereiche wurde angeordnet: Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, Qualitätssicherung und User Experience. In der Folge wurde in der Abstimmungstagsatzung am 8. August 2023 der angebotene Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angenommen und in weiterer Folge der Sanierungsplan rechtskräftig bestätigt und der Konkurs aufgehoben. Das Ende der Zahlungsfrist war der 8. August 2025. Grund für die damalige Insolvenz waren vor allem das geänderte Investorenverhalten in Folge der COVID-19 Pandemie und des Ukrainekrieges sowie letztlich das Ausbleiben staatlich bewilligter Förderungen.

Vermögen

Die Höhe der Passiva beläuft sich auf 476.140 Euro. Von der Insolvenz sind keine Gläubiger betroffen. Aktiva sind in der Größenordnung von 9.350 vorhanden. Die Überschuldung errechnet sich daher mit 466.790. Forderungsanmeldungen können ab sofort bis zum 23. Dezember 2025 angemeldet werden.