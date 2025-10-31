Waldkindergarten in Maria Saal feiert Comeback

In enger Abstimmung mit der Gemeinde und dem privaten Kindergarten Trinity ist es gelungen, dem beliebten Waldkindergarten in Maria Saal neues Leben einzuhauchen. Am vergangenen Mittwoch wurde die Wiedereröffnung gefeiert.

Wie berichtet, hat sich eine Elterninitiative für den Fortbestand des Waldkindergartens in Maria Saal eingesetzt. Mehr dazu unter: Schließung Waldkindergarten: Eltern wehren sich und starten Petition. In einem gemeinsamen Gespräch mit Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) wurde jedoch schnell klar: zwei privat geführte Kindergärten sind für eine Gemeinde nicht finanzierbar. Aus dieser Erkenntnis entstand schließlich die Idee, den bestehenden Trinity-Kindergarten und den Waldkindergarten zu vereinen.

Waldkindergarten bleibt Maria Saal erhalten

Gesagt, getan: Hubert Jarnig und Cornelia Pichler von Trinity entwickelten ein tragfähiges Konzept. So kann der Waldkindergarten nun doch noch an einem neuen Standort in Lind/Karnburg weitergeführt werden. Dafür investierten sowohl die neuen Betreiber als auch Helfer aus der Gemeinde unzählige ehrenamtliche Stunden. „Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die zum Erfolg dieses Projekts beigetragen haben“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. „Gemeinsam haben wir gezeigt: Wenn viele an einem Strang ziehen, kann Großes entstehen.“