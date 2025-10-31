Hohe Ehrung für Kärntner Mediziner: „Ist seit Jahrzehnten Vorreiter“

Rudolf Likar ist kein Unbekannter in Kärnten. Immerhin fungierte er während der Coronapandemie auch als Intensiv-Koordinator des Landes. Des Weiteren ist er seit dem Jahr 2021 als Vorstand der Anästhesie, allgemeinen Intensivmedizin, Notfallmedizin, interdisziplinären Schmerztherapie und Palliativmedizin im Klinikum Klagenfurt tätig. Außerdem steht er seit 2018 der Anästhesiologie und Intensivmedizin am LKH Wolfsberg vor.

Kärntner Mediziner ausgezeichnet

Für seine besonderen und engagierten Leistungen im Bereich der Medizin wurde er nun gewürdigt. Und zwar überreichte ihm Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Mittwoch das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. „Intensivmediziner Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar ist seit Jahrzehnten Vorreiter bei der Behandlung von chronischen Schmerzen. Für sein Wissen wird er national wie über die Kontinente hinaus geschätzt“, betonte Kaiser bei der feierlichen Verleihung im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt.