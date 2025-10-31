Rotjacken feiern klaren Heimsieg gegen Innsbruck

Einen klaren Sieg gegen den HC Innsbruck holten sich die Rotjacken am Freitag im letzten Heimspiel vor dem International Break. Aufs Eis ging es in eigens gestalteten Halloween-Trikots.

Hochspannung herrschte am Freitagabend in Klagenfurt. Der EC-KAC hatte den HC Innsbruck zu Gast in der Heidi Horten-Arena. Bereits kurz nach dem Anpfiff um 19.15 Uhr übernahmen die Rotjacken das Ruder. Verteidiger Maximilian Preiml pfefferte den Puck in die Maschen der Haie. Diese konterten nach der ersten Drittelpause. Offensivspieler Steven Owre bugsierte den Ausgleich ins Netz. Das ließen die Klagenfurt allerdings nicht lange auf sich sitzen. Simeon Schwinger erhöhte zwei Minuten später auf 2:1.

Treffer-Duo sichert Vorsprung

Kurz vor Ende des zweiten Spielabschnittes ging es dann Schlag auf Schlag. Zunächst holte Stürmer Finn van Ee zum Schlag aus, dann sorgte Angreifer Mathias From mit einem weiteren Treffer für eine klare 4:1-Führung. Den Schlusspunkt setzte dann Clemens Unterweger. Er baute den Vorsprung in der 58. Minute auf 5:1 aus. Damit endete das Halloween-Match für die Rotjacken mit einem Heimsieg.