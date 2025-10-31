Auto prallt auf LKW: Minuten später folgt weiterer Unfall

Allerhand zu tun hatten die Einsatzkräfte am Freitagabend in Moosburg. Beinahe zeitgleich kam es zu zwei Verkehrsunfällen auf der B95 Turracher Straße.

Auf der B95 Turracher Straße im Bezirk Klagenfurt-Land krachte es am Freitag gleich zweimal.

Kurz vor 18 Uhr ertönten die Sirenen rund um die Marktgemeinde Moosburg im Bezirk Klagenfurt-Land. Zunächst wurden die Freiwilligen Feuerwehren Moosburg und Seigbichl zu einem Verkehrsunfall nach Ratzenegg alarmiert. Dort ist ein Auto einem LKW aufgefahren.

Zweiter Unfall auf B95

Beinahe zeitgleich krachte es ein zweites Mal. Drei Fahrzeuge sind auf Höhe einer Supermarktausfahrt miteinander kollidiert. Der Einsatz wurde ebenfalls von der Freiwilligen Feuerwehren Moosburg sowie der Löschgruppe Kreggab übernommen. Vor Ort waren außerdem die Polizei sowie das Rote Kreuz. Nähere Informationen folgen.