Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Moosburg
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Auto, dass einem LKW aufgefahren ist.
Auf der B95 Turracher Straße im Bezirk Klagenfurt-Land krachte es am Freitag gleich zweimal.
Moosburg
31/10/2025
Feuerwehr-Einsätze

Auto prallt auf LKW: Minuten später folgt weiterer Unfall

Allerhand zu tun hatten die Einsatzkräfte am Freitagabend in Moosburg. Beinahe zeitgleich kam es zu zwei Verkehrsunfällen auf der B95 Turracher Straße.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)

Kurz vor 18 Uhr ertönten die Sirenen rund um die Marktgemeinde Moosburg im Bezirk Klagenfurt-Land. Zunächst wurden die Freiwilligen Feuerwehren Moosburg und Seigbichl zu einem Verkehrsunfall nach Ratzenegg alarmiert. Dort ist ein Auto einem LKW aufgefahren.

Zweiter Unfall auf B95

Beinahe zeitgleich krachte es ein zweites Mal. Drei Fahrzeuge sind auf Höhe einer Supermarktausfahrt miteinander kollidiert. Der Einsatz wurde ebenfalls von der Freiwilligen Feuerwehren Moosburg sowie der Löschgruppe Kreggab übernommen. Vor Ort waren außerdem die Polizei sowie das Rote Kreuz. Nähere Informationen folgen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt drei Autos, die bei einer Supermarkt-Ausfahrt kollidiert sind.
©FF Moosburg
Ein Unfall jagte den nächsten: Gleich zweimal krachte es am Freitagabend auf der Turracher Straße.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: