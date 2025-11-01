Tragödie auf der B83: Jugendliche stirbt bei Verkehrsunfall

Samstagfrüh kam es zwischen Velden und Saag zu einem schweren Unfall. Drei Personen wurden schwer verletzt, eine junge Frau kam ums Leben.

Samstagfrüh kam es auf der B83 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Frau lenkte ihr Auto im Freilandgebiet von Techelsberg, Ortsteil Saag, von Velden kommend in Richtung Klagenfurt. Im Bereich der Bahnunterführung kam die Lenkerin aus derzeit unbekannter Ursache in einer beginnenden Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Randstein des angrenzenden Geh- und Radweges und prallte anschließend frontal gegen das westliche Portal der Unterführung.

Eine Tote, drei Schwerverletzte

Im Fahrzeug befanden sich neben der Lenkerin drei weitere Personen. Die 24-jährige Lenkerin, die 26-jährige Beifahrerin sowie eine weitere, 19-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt und in das Klinikum Klagenfurt, das LKH Villach sowie das UKH Klagenfurt eingeliefert. Eine vierte, 18-jährige Mitfahrerin erlag trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Fahrzeug wurde sichergestellt

Die Personen dürften am Heimweg von einer Halloween-Party gewesen sein. Auch im Jahr 2020 kam es an der gleichen Stelle zu einem tödlichen Unfall. Das Unfallfahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die B83 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 5.55 Uhr total gesperrt und anschließend bis rund 7.55 Uhr einspurig befahrbar.

Feuerwehren wurden um 4.35 Uhr alarmiert

Wolfgang Wanker, Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Töschling berichtet, dass die Alarmierung durch die LAWZ gegen 4.35 Uhr erfolgte. Die Freiwilligen Feuerwehren Techelsberg und Töschling rückten mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. „Beim Eintreffen waren Notarzt und First Responder bereits vor Ort“, schildert er gegenüber 5 Minuten.

Zwei Personen wurden aus dem Fahrzeug geborgen

„Zwei Personen hatten das Fahrzeug nach dem Unfall zunächst verlassen, waren anschließend jedoch wieder eingestiegen – dort kollabierten sie und mussten von den Einsatzkräften befreit werden“, schildert der Einsatzleiter. Für eine junge Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch an der Unfallstelle. Nähere Informationen zu den Personen und dem Unfallhergang folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2025 um 11:21 Uhr aktualisiert