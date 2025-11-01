KAC will in Feldkirch Auswärtsserie weiter ausbauen

Der EC-KAC möchte seine prächtige Form aus dem Oktober auch in den November mitnehmen. Am Sonntag treffen die Rotjacken auswärts auf die Pioneers aus Voralberg. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Die Rotjacken können auf einen famosen Monat Oktober zurückblicken. In neun Ligaspielen konnte der KAC achtmal gewinnen und sie erreichten 22 von 27 möglichen Punkten. Die Rotjacken sind das einzige österreichische Team in der win2day ICE Hockey League, das heuer bereits eine zweistellige Anzahl an Erfolgen verbuchen konnte, Aktuell nehmen sie in der Tabelle den vierten Platz ein und weisen (bei einem Spiel weniger) fünf Zähler Rückstand auf den Leader aus Ljubljana auf.

Sechs Auswärtssiege in Serie

Am Sonntagnachmittag in Feldkirch verteidigen die Kärntner eine eindrucksvolle Serie von sechs Auswärtssiegen hintereinander. Die Rotjacken unterlagen am ersten Meisterschaftswochenende beim Meister in Salzburg, blieben seither in der Fremde (bei 16:2 Punkten und 22:12 Toren) jedoch unbezwungen.

Gegner liegen am Tabellenende

Die Pioneers Vorarlberg liegen aktuell am Tabellenende der win2day ICE Hockey League, können sich von diesem aber im Rahmen eines Heimspieldoppels vor dem International Break verbessern, sie empfangen am Samstagnachmittag Fehérvár AV19 und 24 Stunden später den EC-KAC. Bisher hat das Team von Johannes Nygård in 15 Partien erst drei Siege und zehn Punkte eingefahren. Ihre jüngste Partie konnten die Montfortstädter allerdings gewinnen: Am Mittwoch besiegten sie zu Hause Titelverteidiger Salzburg trotz eines 0:2-Rückstands nach gut zehn Minuten mit 3:2 nach Verlängerung.